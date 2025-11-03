Legendárny Kipchoge plánuje odbehnúť maratón na všetkých kontinentoch. Má milú motiváciu

3. nov 2025
Dvojnásobný olympijský šampión chce podporiť vzdelávanie a životné prostredie.

NEW YORK. Dvojnásobný olympijský víťaz v maratóne Eliud Kipchoge oznámil, že počas nasledujúcich dvoch rokov odbehne sedem maratónov na všetkých siedmich kontinentoch, aby získal finančné prostriedky na podporu vzdelávacích a environmentálnych projektov, ktoré sú mu blízke.

Kipchoge, bývalý svetový rekordér, predstavil svoju „World Tour“ po tom, čo v nedeľu dokončil Newyorský maratón na 17. mieste s časom 2:14:36.

Jeho tím uviedol, že tento jedinečný projekt má inšpirovať ľudí po celom svete k behu a zároveň podporiť nadáciu Eliuda Kipchogeho.

Pred pretekmi Kipchoge vyjadril túžbu bežať aj v Antarktíde, čo považuje za extrémnu výzvu, ktorá motivuje k tvrdšej práci. V 41 rokoch chce nielen bojovať o rekordy, ale aj inšpirovať a pripomínať, že ľudia môžu posúvať svoje hranice.

„Chcem pokračovať v snahe bežať na najvyššej úrovni, ale zároveň chcem inšpirovať, pomáhať a ukázať, že každý človek môže posúvať svoje limity,“ skonštatoval Kipchoge.

    dnes 12:18
