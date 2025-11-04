Zomrel atletický tréner, ktorý vychoval olympijských šampiónov vrátane Johnsona

NEW YORK. Zomrel legendárny atletický tréner Clyde Hart. Vo veku 91 rokov podľahol rakovine.
Elitný kouč predtým viedol bývalého svetového rekordéra Michaela Johnsona alebo ďalších olympijských šampiónov Jeremyho Warinera a Sanyu Richardsovú-Rossovú. O jeho sobotňajšom úmrtí informovala na webe Svetová atletika.
Hart začal v atletike ako šprintér, ale preslávil sa až ako tréner. V roku 1963 sa ako hlavný atletický kouč vrátil na Baylorovu univerzitu, ktorú predtým vyštudoval. Strávil tu desiatky rokov. Na pozíciu hlavného trénera rezignoval v roku 2005, funkciu riaditeľa opustil len pred šiestimi rokmi.
Jeho rukami prešlo aj deväť olympionikov, ktorí získali dokopy 13 zlatých medailí. Vychoval 29 amerických univerzitných šampiónov.
Štvornásobný olympijský šampión Johnson považuje Harta za jedného z najlepších trénerov všetkých čias. "Učiteľ, mentor, priateľ, otcovská postava. Tým všetkým pre mňa od roku 1986 bol, "povedal o ňom.
Na instagrame na svojho bývalého trénera zaspomínala Richardsová-Rossová. "Obetavosť, láska, oddanosť a vášeň, ktoré vlial do mňa a bezpočtu ďalších, nejdú prekonať. Kráčali sme spolu 13 rokov, každý rok sme sa pokúšali byť najlepší na svete.
Dosiahli sme to aj oveľa viac. Jeho neochvejná podpora a láska ku mne bez ohľadu na moje výkony na dráhe z nás urobili skôr rodinu ako kolegov. A práve tú lásku a priateľstvo si v prvom rade uchovám navždy, "uviedla olympijská víťazka z Londýna 2012.