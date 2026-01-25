Slovenská špička chýbala. Domáce tituly v hale získali chodci Duda a Pernická

Chodci Michal Duda a Dominika Pernická z ŠK BCF Dukla Banská Bystrica si vybojovali tituly majstrov Slovenska na domácom halovom šampionáte v maďarskej Nyíregyháze. Duda dosiahol na 5000 m dlhej trati čas 21:06,18 min a Pernická skončila prvá výkonom 25:04,91 min.
Šampionát spojený s majstrovstvami Maďarska sa niesol v duchu nízkej účasti, informoval portál atletika.sk.
Chýbala absolútna slovenská špička, ktorá má splnené limity na ME v Birminghame a pripravuje sa na hlavnú časť sezóny (Dominik a Hana Černí, Emma Hačundová, Michal Morvay).
VIDEO: Duda a Pernická získali tituly majstrov Slovenska v hale na 5000 m
„Veľmi ma mrzí slabá účasť pretekárov na šampionáte. Opäť sa nám zopakovala situácia, že nás bolo málo. Podpísali sa pod to najmä zdravotné problémy potenciálnych účastníkov,“ zdôvodnil pre web Slovenského atletického zväzu (SAZ) šéftréner chôdze Roman Benčík chudobné štartové listiny s iba piatimi mužmi a tromi ženami.