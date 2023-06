Slovenská atletická špička zabojuje o účasť na MS. Aj to prinesie míting P-T-S v Bystrici

"Banská Bystrica je športové mesto, atletické, máme tu najvýznamnejší klub VŠC Dukla, ale aj UMB, takže atletika tu má svoje miesto.

Budú tu aj majstrovstvá Slovenska v atletike a o rok aj majstrovstvá Európy v atletike do 18 rokov. Aj preto sme presťahovali míting P-T-S pod Urpín a konať sa tu bude aj budúci ročník.

Samozrejme tento míting historicky patrí do Bratislavy, tam by sa mala vrátiť, ale v hlavnom meste Slovenska nemáme infraštruktúru a pokiaľ sa to nezmení, P-T.S bude mať iný domov.

VŠC Dukla je významným partnerom z pohľadu organizácie. V Šamoríne sme na to boli sami," uviedol na piatkovej tlačovej konferencii na štadióne SNP v B. Bystrici prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.