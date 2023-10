Najlepší Angličan všetkých čias? Bez neho boli ako orchester bez dirigenta

Legendárny Charlton sa v roku 2006 priznal, že sa ešte stále cíti vinný za to, že v roku 1958 prežil leteckú haváriu, pri ktorej zahynula väčšina jeho spoluhráčov z Manchestru United.

"Spomeniem si na to každý deň," povedal vtedy 69-ročný muž v rozhovore pre denník The Times. Charlton o katastrofe pol storočia mlčal.

Bola to jedna z najväčších tragédií vo futbalovej histórii.

Skončilo sa to hroznou haváriou, pri ktorej zomrelo 23 ľudí. Ôsmi z nich boli Charltonovi spoluhráči.

"Nepovažujem sa za šťastného človeka, že som práve ja prežil," vyhlásil slávny stredopoliar, neskorší majster sveta z roku 1966.

"V hlave vám navždy zostane otázka: Ako to, že sám som to prežil, zatiaľ čo toľko mojich kamarátov si to odnieslo životom?"

Možno ho ochránil jeden konkrétny detail.