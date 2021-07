Hrdina si uťahoval z Angličanov: Pískali, dali sme im lekciu

LONDÝN, BRATISLAVA. "It 'coming home, it' s coming home, it 's coming ... Football' s coming home," znie chytľavý refrén futbalovej hymny Three Lions od skupiny Lightning Seeds.

Preložené: Futbal sa vracia domov. Do Anglicka.

Angličanom tento hit opäť zrejme trošku zhorkol. Stopér Leonardo Bonucci ho v nedeľu v noci jemne upravil. Vyradil z neho slovo domov.

„Prichádza do Ríma (It’s coming to Rome, pozn. red.),“ reval Talian priamo do kamery, bolo krátko po skončení zápasu. Bol v eufórii.