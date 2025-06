ONLINE: Anglicko - Slovinsko dnes, EURO U21 2025 LIVE (skupina B)

Prajem pekný deň pri sledovaní zápasu ME U21 medzi Anglickom a Slovinskom.



Anglicko



Zverenci Lee Carsleyho začali šampionát zápasom proti Česku rovnako tak ako pred dvomi rokmi v Gruzínsku proti Česku. Zápas zvládli na jednotku a zvíťazili 3:1. Za Anglicko sa presadili. Harvey Elliott, Rowe a Cresswell. Anglicko je aj v dnešnom zápase jasným favoritom. Ak by hráči Albionu dnes zvíťazili pravdepodobne im postup do vyraďovacej časti už neújde. Uvidíme ako to napokon zvládnu.



Slovinsko



Slovinci nezačali turnaj vôbec dobre. V prvom zápase sa stretli s vysoko favorizovaným Nemeckom a podľahli mu jasne 0:3. V zápase strelil hattrick hráč Stuttgartu Nick Woltemade. Za slovinský výber nastupuje už bývalý hráč Spartaka Trnava Adrián Zeljkovič. Zverenci Andreja Rzdrha musia v dnešnom zápase minimálne bodovať ak chcú ešte pomýšľať na postup. Každopádne kožu určite lacno nepredajú.