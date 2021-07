Na leukémiu umierajúca dcéra, zástava srdca. Bude sa história Dánska opakovať?

Futbalisti Dánska neváhali zrušiť dovolenky a pricestovať na šampionát do neďalekého Švédska. Dánov ťahal vtedy pomerne neznámy brankár Peter Schmeichel, ale i muž, ktorý finálové zápasy nemal hrať.

Dánov vtedy vítalo v Kodani vyše milión fanúšikov. „Bolo to neuveriteľné, až vtedy mi došlo, že to nie je sen,“ dodal Peter Schmeichel.

Vilfort napriek nepriazni osudu podal fantastický výkon, premenil penaltu v rozstrele a po výhre 3:2 pomohol Dánsku k postupu do finále.

Angličania sú pasovaní do role favorita. Najmä po suverénnej štvrťfinálovej výhre 4:0 s Ukrajinou, čo bol vôbec najlepší výsledok Britov na veľkom podujatí od roku 1966.

„Bude to ako hrať vonku. Aj to má však svoje čaro, takže sa tešíme. Sme radi, že na zápase budú fanúšikovia, ideál, kedy bola polovica oblečená v dánskych farbách. To sa však nestane, preto našou motiváciou bude väčšinu umlčať,“ doplnil.

V semifinále nastúpia proti Anglicku, ktoré ako jediný tím na šampionáte zatiaľ neinkasovalo. „Bude to ťažké, veľmi ťažké,“ začal rozprávanie tréner Dánska Kasper Hjulmand.

V roku 1992 Dáni dokráčali až do finále, v ktorom zdolali Nemecko 2:0 (vtedy Spolkovú republiku Nemecko - pozn. red.). Druhý gól strelil práve šťastný a zároveň smutný hrdina Vilfort.

„Máme skvelú príležitosť. Šancu zapísať sa do histórie, pretože finále EURO sme nikdy nehrali. Necítime však tlak, je to pre nás výzva chopiť sa šance,“ uviedol reprezentačný tréner Anglicka Gareth Southgate.

„Na začiatku turnaja sme si dali cieľ vrátiť sa do Wembley. So všetkým, čím sme si prešli, sa nám to podarilo. Sme pripravení a prežívame šialené pocity. Uvidíme, čo bude ďalej,“ uviedol stredopoliar Dánska Thomas Delaney.

Vlani v Lige národov skončil jeden vzájomný súboj remízou, druhý vyhrali Dáni.

„Dánsko je skvelý tím. Hráme však na našom národnom štadióne, preto musíme využiť všetky pozitíva. Ak budeme hrať, čo vieme, máme veľkú šancu dostať sa do finále. Bolo by to neuveriteľné,“ uzavrel kapitán Anglicka Harry Kane.

Zápas sa hrá v utorok 7. júla o 21.00.

