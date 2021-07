Schmeichel varoval Mentela: Dávaj si pozor na červené kopačky

V šestnástich som prišiel do kabíny áčka Manchester City. Kasper Schmeichel mi spočiatku každý deň nakladal, aké to mám tepláky, ružové tričko, potom zase žlté tričko. Robil si zo mňa žarty. Nedal mi dýchať.

Na začiatku bol ku mne sviniar. Ale nerobil mi nikdy psychicky zle, ani mi nenalieval vodu do kopačiek. Dával mi však pocítiť, že som bol najmladší. Bol to pekelný rok, ale potom ho to prešlo. Ale to bola jediná zlá stránka.

Ako to myslíte?



Keď sme sa spolu bavili medzi štyrmi očami, vedel ma aj podporiť, poradiť mi. A mal veľmi triezvy pohľad na futbal a život. Pozitív bolo viac. Ak by som to mal povedať percentuálne, tak 70 ku 30. Bola to dobrá škola života.

Pamätám si, že raz mi dal jednu radu: Keď sa raz ráno zobudíš a zistíš, že to, čo robíš, ťa už nebaví, tak to nerob. Prízvukoval - nerob to. On tým mieril na futbal. Kasper nie je vymletý chlapec, žiadny tupec. V súkromí je to výborný a inteligentný chalan. Bolo to vidieť aj vtedy, keď utešoval partnerku Christiana Eriksena, ktorý mal kolaps.