Dáni mali v predĺžení veľkú smolu. Z postupu do finále sa tešia Angličania

V predĺžení po zákroku v šestnástke na Raheema Sterlinga kopal pokutový kop Harry Kane a hoci brankár Kasper Schmeichel jeho strelu vyrazil, kapitán Anglicka poslal dorážku do siete.

O deväť minút neskôr Angličania vyrovnali, keď si center Bukaya Saku vrazil do vlastnej bránky Simon Kjaer.

LONDÝN. Anglicko dnes zdolalo Dánsko 2:1 po predĺžení v semifinále ME vo futbale (EURO 2020 / 2021).

vs.

vs.

Priebeh zápasu Anglicko - Dánsko na ME vo futbale

I. polčas

Angličania si hneď v úvode vypýtali faul a zdalo sa, že prekvapia Dánov úvodným tlakom.

Ten však neprišiel a hra bola vyrovnaná. V 15. minúte urobil chybu Kalvin Phillips, o loptu ho obral Höjbjerg, no jeho strela mierila do miest, kde zasiahol Pickford. Ten následne zle rozohral, no Dáni túto chybu nepotrestali.