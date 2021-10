Chára zažil víťazný debut, Sekera pomohol k triumfu asistenciou

Prvý zápas po podpise zmluvy s New Yorkom Islanders odohral Zdeno Chára. Zaznamenal plusový bod, štyri strely a dve trestné minúty.

Dallas zaznamenal v príprave druhé víťazstvo za sebou, predtým trikrát prehral. Do nového ročníka vstúpi v noci na 15. októbra SELČ na ľade New Yorku Rangers.

Tridsaťpäťročný obranca Stars prihral na tretí gól svojho tímu, ktorý strelil v 59. minúte do prázdnej bránky počas power play súpera Jamie Benn.

NEW YORK. Slovenský hokejista Andrej Sekera zaznamenal asistenciu v nočnom prípravnom zápase NHL, ktorou dopomohol k víťazstvu Dallasu nad St. Louis 3:1.

Jeho tím aj vďaka čistému kontu Coryho Schneidera zdolal Philadelphiu 3:0.

"Je to dobré, veľký dôraz dávame na komunikáciu počas tréningov. Snažili sme sa to dostať aj do zápasu. Myslím, že je pre nás najdôležitejšie komunikovať, hýbať sa s pukom, vytvárať si čisté šance a pomáhať si navzájom," hodnotil Chára svoj debut.