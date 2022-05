Šporar v anglickom Middlesbrough končí, rozlúčil sa s fanúšikmi

Middlesbrough ukončil sezónu na 7. mieste, len päť bodov za Lutonom, ktorý čaká play off o postup do Premier League.

Po sezóne sa vracia do materského portugalského klubu Sporting Lisabon, podľa webu abola.pt sa funkcionári Middlesbrough nebudú snažiť o trvalý prestup.

"Rád by som sa všetkým poďakoval za prijatie. Dostať sa tak blízko k play off a v FA Cupe až do šiesteho kola bolo fantastické a zanechajú vo mne veľa spomienok. Predovšetkým sa chcem poďakovať vám, fanúšikom, za vašu úžasnú podporu," napísal Šporar na svojom profile na sociálnej sieti.