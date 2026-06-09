Guardiola mu dal prvú šancu. Mladý Angličan predĺžil zmluvu s Manchestrom City

Divine Mukasa v drese Manchestru City
Divine Mukasa v drese Manchestru City (Autor: SITA/AP)
TASR|9. jún 2026 o 17:24
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Je reprezentantom Anglicka v mládežníckych kategóriách.

Anglický mládežnícky futbalový reprezentant Divine Mukasa sa dohodol s Manchestrom City na predĺžení zmluvy o ďalšie štyri roky.

Rodák z Londýna prišiel do klubu v roku 2023, debut v A-tíme zažil minulý rok a záver uplynulej sezóny strávil na hosťovaní v kádri druholigového Leicesteru City.

Osemnásťročný syn litovskej matky a ugandského otca predtým hrával primárne v akadémii „Cityzens“. Od septembra 2025 nazbieral šesť štartov v tíme trénera Pepa Guardiolu.

V tom prvom - v dueli Ligového pohára proti Huddersfieldu - asistoval pri otváracom góle Phila Fodena. Za „Albión“ nastupuje od kategórie do 16 rokov a absolvoval už aj debut v tíme do 19 rokov.

Premier League

    Divine Mukasa v drese Manchestru City
    Divine Mukasa v drese Manchestru City
    Guardiola mu dal prvú šancu. Mladý Angličan predĺžil zmluvu s Manchestrom City
    dnes 17:24
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