Strelcov klub smúti. Bývalý hráč Middlesbrough podľahol ťažkej chorobe

Anglický futbalový klub FC Middlesbrough na svojom webe oznámil smutnú správu o úmrtí bývalého hráča akadémie Anthonyho Rentona. Mal iba 27 rokov.
"Statočne bojoval s leukémiou takmer deväť rokov - a nikdy nedovolil, aby to znížilo jeho lásku k hre. Anthony bol sľubný obranca a len nedávno podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu s Boro, keď mu v júli 2017 prvýkrát diagnostikovali leukémiu," napísal tím.
Bola to inšpiratívna postava, ktorá napriek mnohým výzvam a neúspechom, ktorým čelila v dôsledku boja s rakovinou, naďalej zostala stelesnením pozitivity.
"Veľkú časť svojich neskorších rokov strávil ako tréner, vrátane pôsobenia v našej akadémii. Jeho odhodlanie podporovať mladých futbalistov v ich rozvoji na ihrisku aj mimo neho si budeme vždy pamätať. Zanecháva trvalý odkaz s toľkými deťmi a ich rodinami," uvádza sa vo vyhlásení M´Boro.
Renton bol ocenený v marci 2026, keď ho vyhlásili za prvého víťaza ceny absolventov MFC Academy. Podľa klubu zomrel pokojne počas víkendu.
V Middlesbrough pôsobí aj slovenský reprezentant David Strelec. Nedávno po kontumácii súpera zo Southamptonu Strelcov tím postúpil až do finále baráže o najvyššiu súťaž Premier League, no po tesnej prehre 0:1 s Hull City zostáva v The Championship.