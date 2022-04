Prežívala som to, čo Paulína a kládla som si veľa otázok, vraví Kuzminová

Spolu s ďalšími siedmimi olympijskými víťazmi ste získali titul Zaslúžilý majster športu. Čo to pre vás znamená toto ocenenie?

No veľmi ju prekvapil aj úspech mladého biatlonistu Jakuba Borguľu na juniorských MS. "Poznáme sa, ale až teraz sa mi priznal, že som pre neho bola veľkou motiváciou. To je nadovšetko. Je to veľká vec," vravela dojatá.

Za tento titul som vďačná. Slovensko má veľa šampiónov, víťazov a je to niečo navyše čím oceňuje ich prácu, ich víťazstvá a prínos spoločnosti. A je to niečo čo môže byť aj motiváciou pre ďalších športovcov.

Je to nejaký bonus, čo môže športovec získať. Nie je to medaila, ale je to vzácne ocenenie. Som hrdá na všetky úspechy osobností, ktoré ocenili a cením si, že ma medzi nich dnes zaradili.

Bola by som rada, keby sa takéto podujatia konali s väčším počtom fanúšikov a divákov. Toto sú športové legendy a ľudia by mali mať možnosť sa s nimi porozprávať a stretnúť sa, emócie sú potom o to väčšie.

Už ste tri sezóny mimo biatlonu. Čím teraz žijete?

Z bývalej vrcholovej športovkyne sa stal ozajstný fanúšik. Sledujem výkony a úspechy slovenských športovcov. Odviedli veľký kus práce. Ako fanúšik a trochu ako funkcionár si to uvedomujem o to viac.