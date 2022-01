Kuzminová: Je mi ľúto, že ma neprizvali ani ako konzultanta

"Viem, čo to je získavať medailu na objednávku. Keď sa vám v sezóne darí a je skvele rozbehnutá, tak fanúšikovia s medailou počítajú. Držím Peťke Vlhovej palce, aby sa jej to podarilo, a aby sama bola spokojná," vraví Kuzminová.

Sama sa občas pýtam: Nasťa, ak by si cestovala na olympijské hry, čo by si tam dosiahla?

Na každú olympiádu si spomínam inak. Vôbec to nie je tak, že by to bolo osem rokov tvrdej práce od 2010 do 2018. Postupne každé preteky mi prinášali novú emóciu, nové očakávania.

Teraz sa budem môcť vyhovoriť, povedať - nechajte ma na pokoji, pretože olympiáda nie je len o biatlone, hoci som olympijská víťazka v biatlone. Teraz to bude pre nás taký sviatok, že si to môžeme užiť. Predtým sme boli s manželom priamo v dejisku zimných hier. Museli sme sa koncentrovať na svoje výkony a výkony tímu. Teraz sa nemusím koncentrovať na jeden šport, ale môžem si užiť všetky.

Na ktorú olympiádu máte najkrajšie spomienky? Pretože na každej ste vybojovali zlatú medailu.

Každé zlato bolo iné. Vo Vancouvri som získala prvé zlato. Bolo to po páde a veľkom zranení (6 týždňov pred ZOH si zlomila dve kostičky ľavej ruky – pozn. red.). Bolo to niečo rozprávkové, až zázračné. Dôkaz toho, že nič nie je nemožné. Pred prvými pretekmi, bol to práve šprint, som si povedala: ‚Nasťa, toto sú tvoje prvé olympijské hry, prvý štart a nesmieš netriafať, musíš trafiť všetko. Veď to je základ úspechu.‘

A potom som sa sama vnútri smiala. Vôbec to neboli dve nuly, a predsa sa mi podarilo vyhrať s jedným trestným kolom. Aj toto je dôkaz toho, aký je biatlon vzácny šport. Pokiaľ sa vám nedarí v jednej disciplíne, stále je nádej dotiahnuť to. Aj to bolo isté posolstvo, že vždy sa dá nájsť dôvod, prečo sa nevzdávať. Aj keď vám nevyjde nejaká časť súťaže, tak ako ste si predstavovali, ešte to neznamená, že nemôžete vyhrať zlato alebo olympijskú medailu.

Na nasledujúce hry do Soči ste už cestovali ako obhajkyňa. Boli ste pod väčším tlakom?