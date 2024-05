Na tréningu prvý, z tréningu posledný. Bedard sa trápi, proti Slovákom to chce zmeniť

Bedard by si mohol spomenúť na situáciu spred roka a pol. Vtedy ako 17-ročné ucho vyradil Slovákov zo štvrťfinále MS do 20 rokov. Strelil krásny gól v predĺžení a napokon s 23 bodmi na tomto turnaji vytvoril najlepší zápis od roku 1993.

Bedard totiž na jednej strane baví hokejom, no na tej druhej vám pohľad naňho veľa úsmevu nevyčarí. A to mu mnohí vyčítajú.

"To, že neoslavuje góly, je väčšia neúcta k súperovi, než by bolo jeho oslavovanie. Veď pre góly a oslavy sa hrá hokej. Nepáči sa mi to," okomentoval jeho počínanie legendárny český útočník Jakub Voráček.

Bedard - rovnako ako Juraj Slafkovský, ktorý má na turnaji, mimochodom, viac bodov - je ostro sledovaným mužom. A každá téma sa dopodrobna, niekedy až príliš, rozoberá.

Na Voráčkove vyjadrenia dokonca zareagoval prestížny magazín The Hockey News, kde napísali: "Voráčkovi možno išlo o to, že keď sa ani neusmeje, dáva súperom najavo, že skórovať proti nim je príliš ľahké. Nie je však pravdepodobné, že by to robil zámerne."

Stále je hrozbou

Ak sa mu podarí skórovať proti Slovensku v súboji o postup do bojov o medaily, zrejme nejakú emóciu ukáže. Proti budúcemu súperovi sa chce naštartovať, čo predviedol odhodlaním na tréningu, ktorý bral zo všetkých Kanaďanov najvážnejšie.