Má len 19 a už chytá za USA. Štrbák je skvelý priateľ, hovorí supertalent Augustine

Druhý menovaný je obrovským talentom. Aj pre spomínaný pokoj a rozvážnosť - pre novinárske senzácie je nepoužiteľný, no práve takého chcete mať brankára. A keď to zvláda už v 19 rokoch, niet divu, že dostáva na svoj vek výnimočné príležitosti.

OSTRAVA. Je pokojný a ničím ho nerozhodíte. O hráčoch ako Tkachuk či Pospíšil sa vraví, že sú iní na ľade a iní mimo neho. O tomto talente sa to však povedať nedá.

“Trávime spolu veľa času. Aj on v poslednej sezóne naberal skúsenosti z reprezentačných stretnutí, môžeme sa spolu o ne deliť, navzájom sa učiť a posúvať sa.”

“Je to skvelý chlapík a dobrý priateľ. K tomu je aj naozaj dobrý obranca,” hovorí Augustine o Štrbákovi.

Prvá sezóna po drafte zatiaľ ukázala, že si “červené krídla” vybrali dobre. Augustine odchytal úchvatné juniorské majstrovstvá sveta a v NCAA bol napriek veľmi mladému veku vyhlásený za najužitočnejšieho hráča pri zisku titulu v konferencii.

A keď sa naňho spýtate skautov, zaručene budú pri opise jeho štýlu opakovať slovo “pokoj”. Z mladíka priam vyžaruje.

Devätnásty v dejinách

Pri brankároch býva symbolom kvality a vyzretosti. Nie je náhoda, že sa Augustine dostal na seniorské majstrovstvá sveta už ako 19-ročný.

“Je to veľká pocta, dostať sa do tohto tímu a hrať zaň v zápasoch. Som veľmi vďačný za to, čo pre mňa zväz doposiaľ urobil,” povedal.

Američania si ho už roky pripravujú ako reprezentačného brankára.