Príbeh ako z filmu. Nechcený muž sa chopil šance a vyškolil tím, ktorý sa ho zbavil

Pri pohľade na výsledok zápasu Dallas - Baltimore 25:28 by si mnoho fanúšikov mohlo myslieť, že išlo o vyrovnaný duel so šťastnejším koncom pre Ravens.

O tom, že v NFL si nemôžete byť ničím istý, by vedeli hovoriť hráči New Orleans a San Francisca. Obom mužstvám víťazstvo utieklo pomedzi prsty.

Domáci sa dostali do pozície na field goal a Joshua Karty dokonal obrat. A to aj bez zranenej trojice Cooper Kupp, Puka Nacua a Tyler Higbee.

Pick 3: Budíček pre Las Vegas

Ostatné kolo prinieslo aj viaceré prekvapenia. Ak by ste si stavili na výhru Panthers, Broncos a Giants, zrejme by ste boli terčom ironických poznámok, no napokon by ste vyhrali asi 30-násobok vkladu.

Zaujímavá je situácia v Caroline, kde posadili jednotku draftu 2023 Brycea Younga a veterán Andy Dalton doviedol tím k výhre nad Las Vegas 36:22.

Až sa nechce veriť tomu, že tím, ktorý mal po dvoch zápasoch skóre 13:73, zdolal mužstvo, ktoré si pred týždňom vyšliaplo na Baltimore. Tréner Antonio Pierce povedal, že jeho tím nevyzeral, akoby chcel vyhrať.

"Toto je NFL. Ak nepodáte svoj najlepší výkon, ste za to potrestaný. Mnohí z nás sa budú musieť pozrieť do zrkadla. Nie je koniec sveta, ale toto je budíček. Musíme hrať lepšie," povedal Maxx Crosby.