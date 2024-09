NFL je späť. Hviezda ligy skončila v putách, Kansas zachránila veľkosť kopačky súpera

BRATISLAVA. Americký futbal je game of inches, teda hra centimetrov. A pokiaľ si niekto myslel, že je to len zaužívaná fráza, hneď úvodný zápas novej sezóny zámorskej NFL ho musel presvedčiť o opaku.

Pick 1: Dobrá rada od Mahomesa

Spomalené zábery však ukázali, že Likely pri dopade na zem nezmestil celú pravú nohu do end zóny. Špičkou bol mimo nej. Ak by mal možno o číslo menšiu kopačku, jeho druhý touchdown v zápase by platil.

"Určite to bolo nervy drásajúce, pretože z môjho uhla to na vyzeralo dobre. Ale potom sme mohli vidieť jeho kopačku, ktorá bola mimo ihriska.

Nabudúce si musí obuť biele kopačky. To je moja rada pre neho," povedal Patrick Mahomes, čím narážal na to, že biele kopačky by splývali s povrchom, kam nemal Likely stúpiť a ťažšie by sa situácia posudzovala.

Pick 2: Dvojitý úder pre Packers

S Brazíliou sa spájajú mená ako Pelé, Garrincha, Ronaldo, Neymar či Ronaldinho. Je krajinou futbalu, ale v piatok s úžasom sledovala ten americký.

Zápas NFL sa prvýkrát odohral v Južnej Amerike, pričom oň bol veľký záujem. Lístky sa vypredali za niečo vyše dve hodiny a jednu z budov v Sao Paule zdobila paľba s hlavnými protagonistami zápasu.