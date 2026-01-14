Koniec veľkej éry. Najdlhšie slúžiaci tréner Ameriky odstúpil po 19 rokoch

Po vyradení Pittsburghu z play-off NFL rezignoval tréner Mike Tomlin, ktorý pri tíme pôsobil 19 rokov a bol v tomto smere služobne najstarším koučom v hlavných amerických profesionálnych ligách.
Tento primát sa teraz po necelom roku vracia do basketbalovej NBA a pýši sa ním Eric Spoelstra, ktorý od roku 2008 vedie Miami.
Tridsaťpäťročný Tomlin rezignoval po pondelňajšej porážke 6:30 s Houstonom, zmluvu mal pritom až do konca sezóny 2026/27.
Koučom Steelers sa stal v januári 2007 a hneď v nasledujúcej sezóne s nimi ligu ovládol a získal šiesty a doteraz posledný Super Bowl v klubovej histórii.
Celkovo s Pittsburghom trinásťkrát postúpil do play-off a v každej sezóne počas angažmánu vykázal pozitívnu bilanciu v pomere výhier a porážok.
Dlhodobé pôsobenie koučov má v Pittsburghu tradíciu, Tomlin bol iba tretím trénerom od roku 1969. V lige je teraz trénerom s najdlhším angažmánom pri jednom tíme Andy Reid, ktorý od roku 2013 vedie Kansas City Chiefs.
V NHL aj MLB pôsobia služobne najstarší tréneri aktuálne v kluboch z Tampy Bay. Jon Cooper pripravuje hokejistov Lightnings rovnako od roku 2013, o rok neskôr sa k baseballistom Rays pripojil Kevin Cash.
V basketbalovej NBA sa vlani stal v tomto ohľade jednotkou päťdesiatpäťročný Spoelstra. Pozícia najdlhšie pôsobiaceho kouča na neho pripadla po rezignácii Gregga Popovicha, ktorý vlani v máji po dlhodobých zdravotných problémoch skončil na lavičke San Antonia.
Popovich viedol Spurs dlhých 29 sezón, čo je v konkurencii ostatných elitných súťaží v severoamerickom športe rekord.