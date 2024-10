Pokoril míľniky, volajú ho kráľ. Do zdravia dáva štvrť milióna a má aj zvláštnu diétu

BRATISLAVA. Zámorská NFL prvýkrát v tejto sezóne zamierila do Európy, no fanúšikovia legendárneho quarterbacka veľa dôvodov na radosť nemali.

"Je to odporné, naozaj. To je moja posledná myšlienka k tomu, čo sa práve stalo," cituje CBS Sports slová running backa Chasea Browna.

Bengals prehrali na Paycor Stadium s Ravens 38:41 po predĺžení, a tak sú ďaleko nielen od popredných priečok, ale vôbec od postupu do play-off.

Ani toto všetko nestačilo Cincinnati na to, aby sa dočkalo prvého domáceho víťazstva. Po súboji s Washingtonom utrpelo ďalšiu trpkú prehru, ktorá by sa pri takejto ofenzívnej produkcii nemala stávať.

Faktom je, že Ryan Rehkow mu loptu nepristavil ideálne. "Či už to bolo perfektné alebo nie, mám pocit, že by som mal premeniť každý kop," uviedol.

Táto prehra je pre Bengals o to nepríjemnejšia, že hoci Baltimore dokázal v závere vyrovnať, v predĺžení sa dopustil veľkej chyby, po ktorej jeho akcie na prípadné víťazstvo klesli na minimum.

Až na situáciu v predĺžení, kde 112-kilový chlap našiel medzeru v obrane súpera a loptu po 51-yardovom behu doniesol takmer do end zóny.

Druhý triumf dosiahli na Lumen Field v Seattli. Domáci v závere chytali zajaca za chvost a zdalo sa, že Jason Myers pošle zápas do predĺženia.

Dvakrát im to vyšlo a bilanciou 2-3 sa aktuálne vyrovnávajú aj tímom ako San Francisco, New Orleans, Miami či ich mestský rival Jets.

New York Giants sú častým terčom vtipov fanúšikov NFL, ale až na úvodný zápas proti Minnesote (6:28) mohli v každom ďalšom dueli pomýšľať na víťazstvo.

Aj to mu dopomáha k tomu, že je legendou na svojej pozícii a pokiaľ si Baltimore udrží výkonnosť, môže byť kandidátom na triumf v Super Bowle.

Simmons priznal, že pri podobných situáciách nebýva na trávniku. Bolo to prvýkrát a povedal si, že zblokuje field goal alebo punt. Kľúčom k úspechu bolo, že preskočil jedného z hráčov ofenzívnej línie.

"Stalo sa to presne tak, ako sme si to naplánovali. Vieme, že Isaiah je skvelý atlét. Dokáže niečo takéto urobiť a my mu veríme," povedal Ford-Wheaton.

Seattle sa po skvelom úvode, keď trikrát vyhralo, trochu vracia späť na zem. Navyše, opäť ho čaká krátky čas na regeneráciu, už v piatok hostí 49ers.