Rozhodli 85 sekúnd pred koncom. Super Bowl získali Rams

Super Bowl LVI

Zverenci trénera Seana McVaya postúpili do play-off ako štvrtý tím konferencie NFC a vo vyraďovacej časti úspešne zvládli všetky štyri duely. Postupne zdolali Arizonu, Tampu Bay, San Francisco a napokon aj Cincinnati.

Super Bowl hrali aj v roku 2018, ale vtedy bez toho, aby skórovali čo i len jediný touchdown, nestačili na New England Patriots. V histórii organizácie ide o druhý titul, prvý získali v roku 2000 ešte pod názvom St. Louis Rams.

Rams to využili. Niekoľkými presnými pasmi sa priblížili k end zóne a v deviatej minúte po prihrávke Matthewa Stafforda skóroval Odell Beckham Jr. Jeho touchdown potvrdil kicker Matt Gay, a tak viedli hostia 7:0.

V úvode zápasu neuspeli ofenzívy na oboch stranách. Horšie však na tom boli hráči Bengals, ktorí nepremenili štvrtý down, a tak darovali súperovi dobrú pozíciu na polovici ihriska.

V ďalšom priebehu prvého polčasu už body nepadli, no Rams pre zranenie priši o Beckhama Jr. - autora prvého touchdownu duelu a ťahúňa ofenzívy mužstva.

V momente, keď hráči Rams čakali beh Joea Mixona, domáci running back poslal prihrávku do end zóny, kde skvelé našiel Tee Higginsa - 13:10.

Navyše, hneď v následnej akcii hodil Stafford interception, a tak mali hráči Cincinnati opäť skvelú pozíciu na ihrisku. Ďalší touchdown síce nepridali, ale vďaka spoľahlivému kopu McPhersona sa dostali do vedenia 20:13.

Rams o necelých päť minút odpovedali rovnakým spôsobom. Gay sa nemýlil z hranice 41 yardov, premenil svoj prvý field goal v zápase, a tak išli Rams do poslednej štvrtiny so štvorbodovým mankom

IV. štvrtina:

Štvrtá štvrtina sa na SoFi Stadium zmenila na defenzívnu bitku. Ani jedno z mužstiev si dlho nevedelo vypracovať pozíciu na to, aby zmenilo skóre.

Najmä Rams museli s pribúdajúcim časom riskovať. Vyšiel im krátky štvrtý down na vlastných 30 yardoch a svoju akciu dosiahli až end zóny. A napokon to bol Cooper Kupp, kto 85 sekúnd pred koncom poslal Rams do vedenia 23:20.