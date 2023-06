S dievčatami tvoríme skvelú partiu, je tu čas ukázať sa. Držte nám palce!

Bol to príjemný pocit, keď sme vo februári pred zaplnenou Diplomat arénou v Piešťanoch oslavovali s fanúšikmi postup na majstrovstvá Európy.

Z ME basketbalistiek 2023 bloguje pre Sportnet slovenská reprezentantka Alica Moravčíková

Utorok patril niekoľkohodinovej ceste autobusom do slovinskej Ľubľany a úvodnému zoznamovaniu s miestom, na ktorom sa, verím, zdržíme čo najdlhšie.

Večer sme ožili pred oficiálnym fotením, ktoré absolvoval každý tím. Hudba a hra so svetlami uvoľnili trochu atmosféru, ale zároveň sme nezabudli, čo nás čaká.

Obrovský labyrint miestností by dal zabrať aj tým, ktorí halu dôverne poznajú. Našťastie, celý čas je s nami nesmierne ochotný a komunikatívny Slovinec Rok.

To sme my. Pripravené vydať zo seba na palubovke všetko. (Autor: SBA)

S dievčatami tvoríme skvelú partiu, ktorá to ťahá spolu už niekoľko rokov. Chceme to predať aj na palubovke. Preto dúfam, že do Slovinska nás príde povzbudiť čo najviac ľudí. Alebo si pozrú naše zápasy v televízii.

Držte nám palce!