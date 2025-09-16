Na oslavy nemal čas. Tréner majstrov Európy z Nemecka je opäť v nemocnici

Tréner Nemecka Alex Mumbru.
Tréner Nemecka Alex Mumbru. (Autor: TASR/AP)
16. sep 2025
Tréner bol hospitalizovaný aj dva dni pred začiatkom šampionátu a päť dní strávil na klinike vo Fínsku.

FRANKFURT. Tréner nemeckej basketbalovej reprezentácie Alex Mumbru musel po triumfe na nedávnych majstrovstvách Európy podstúpiť operáciu pankreatitídy v rodnom Španielsku.

Nemecký basketbalový zväz (DBB) pre agentúru DPA uviedol, že zákrok bol nevyhnutný. Očakáva sa, že 46-ročný Mumbru sa vráti na kvalifikačné zápasy majstrovstiev sveta v novembri.

Mumbru bol hospitalizovaný dva dni pred začiatkom šampionátu a päť dní strávil na klinike vo Fínsku.

K tímu sa síce vrátil, no s výnimkou jedného zápasu viedol družstvo jeho asistent Alan Ibrahimagič. Nemci v nedeľňajšom finále ME zdolali v Rige Turkov 88:83.

Mumbru sa nezúčastnil na pozápasových oslavách a chýbal aj na pondelkových oslavách vo Frankfurte po návrate tímu.

„Zdravie je prvoradé. Počas turnaja som mu hovoril:

'Rob toľko, koľko môžeš.' On chcel byť súčasťou, čo nebolo nerozumné, a to ani z lekárskeho hľadiska. Náš tímový lekár sa o Alexa staral a sledoval jeho stav počas celého pobytu v Rige,“ vyjadril sa prezident DBB Ingo Weiss.

„On sám prezradil, že išlo o akútnu pankreatitídu spôsobenú žlčníkovými kameňmi. Bolesť musela byť strašná.

V nemocnici v Tampere mu dávali silné lieky proti bolesti, aby si mohol odpočinúť,“ povedal v rozhovore na webe DBB športový riaditeľ Peter Radegast.

