Hirscher má človeka na podávanie vody. Žampa: Nikdy som to nevidel. Dúfam, že ho potrápim

„Je to výzva, aby šiel športovec po zranení naplno. Bol to veľmi náročný krok, ale podarilo sa mi cez neho prejsť,“ uviedol v rozhovore pre Sportnet najstarší z bratov Žampovcov.

Často som chodil za fyzioterapeutom a veľa som cvičil. Lyžovanie je špecifický pohyb a koleno si muselo iba zvyknúť. Som veľmi vďačný, že ma to postupne prestalo bolieť. Nastavili sme to zrejme dobre.

Druhá vec je, aby si človek začal pri jazde v bránach viac veriť. Môže potom rozmýšľať nad tým, ako sa to stalo, čo sa stalo a chce predísť ďalšiemu zraneniu. V tom prípade je jazda pomalšia. Je to výzva, aby šiel športovec po zranení naplno.

Buď do toho dá všetko, alebo to robiť nemá. Bol to veľmi náročný krok, ale podarilo sa mi cez neho prejsť. V závere sústredenia som do toho šiel už úplne naplno. Moje časy boli porovnateľné s ostatnými pretekármi.

Koleno drží, ale občas na tréningoch zabolí. Teraz nesmiem poľaviť v kondičnom tréningu.