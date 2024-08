Mladý lyžiar je nadšený. Braathena sa chce popýtať otázky z pozadia lyžovania

Sedemnásťročný Andrej Barnáš najprv vyhral bronzovú medailu v super-G na olympijských hrách mládeže v Kórei. Stal sa iba druhým slovenským lyžiarom, ktorému sa to podarilo.

Vtedy sa mi podarilo v úvodzovkách vyhrať aj kontrakt so značkou lyží Salomon,“ uviedol v rozhovore pre Sportnet.

„Dvakrát sa mi podarilo Žampa Cup vyhrať a raz som vyhral aj celkové hodnotenie. Prvýkrát som ho vyhral, keď som bol v kategórii predžiakov (12 – 13 rokov) a druhýkrát v čase, keď som prestúpil do juniorskej kategórie.

Vekovo je ešte junior a vie spraviť krásne výsledky. Dokázal to aj na mládežníckej olympiáde v Južnej Kórei. Teší nás, že sme štyria,“ prezradil prostredný z bratov Žampovcov Andreas.

Andrej je víťaz Žampa Cupu a jazdí aj na tej istej značke ako my. Pomáhame mu. Jeden z našich partnerov sa ho rozhodol podporiť. Tým pádom môže s nami absolvovať sústredenie na Novom Zélande a dúfame, že ho to posunie ďalej.

Pre mladého lyžiara a jeho rodičov je to obrovská úľava. Verím, že to nakopne aj jeho kariéru a za pár rokov ho uvidíme vo Svetovom pohári. Je tu generácia mladých lyžiarov, ktorí na to majú.

Keď budú mať podmienky a aj my im odovzdávame skúsenosti, tak sa môžu presadiť. Držíme im palce, ale ešte ich zopár rokov plánujeme trápiť,“ vysvetlil Adam Žampa.