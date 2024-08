Na Nový Zéland prizvali i juniorského lyžiara. Verím, že to nakopne jeho kariéru, vraví Adam Žampa

„Verím, že to nakopne aj jeho kariéru a za pár rokov ho uvidíme vo Svetovom pohári. Je tu generácia mladých lyžiarov, ktorí na to majú,“ uviedol v rozhovore pre Sportnet.

V januári ste sa zranili ako predjazdec na domácich pretekoch v Jasnej. Natrhli ste si bočné väzy v kolene a chrupavku. Nemuseli ste však podstúpiť operáciu. Ako ste na tom zdravotne teraz?

Už je to viac ako pol roka a koleno drží. V kondičnej príprave som sa zameral na všetko od balansu cez záťažové testy. Skúšal som i dynamiku a šprint. Koleno to všetko vydržalo. Som za to veľmi rád. Samozrejme, sem-tam trošku zabolí. Do ostrej sezóny však máme ešte čas.

Pred odchodom na Nový Zéland som mal nehodu na bicykli, keď do mňa vpálil jeden cyklista a narazil som si prostredný prst, ktorý mi museli zašiť. Je to také mini zranenie. Verím však, že budem fit.