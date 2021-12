Debut Húsku v NHL? Rangers sa zranil Šesťorkin, Slovák je prvým dostupným brankárom

NEW YORK. New York Rangers musia riešiť komplikácie so zdravotným stavom ich brankárskej jednotky. Igor Šesťorkin sa dnes zranil.

Nočný duel proti San Jose opustil v 45. minúte so zranením v dolnej časti tela. Stretnutie dochytal Alexandar Georgijev.

Prvotné správy, ktoré priniesol tréner Gerard Gallant, hovorili o tom, že stav Šesťorkina "nie je taký vážny, ako sa na prvý pohľad zdalo". Nič konkrétnejšie sa zatiaľ nevie.

V noci zo soboty na nedeľu o 2.00 hod. stredoeurópskeho času nastúpia "jazdci" na domácom ľade proti Chicagu. Chytať bude Georgijev.