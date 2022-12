Problémy sme prekonali. Medaila nás naštartovala, vraví líder štvorkajaka

Tento rok to nebolo inak. Na majstrovstvách sveta síce získali len zemiakové umiestnenie. Sekundu od bronzu. Na majstrovstvách Európy však vybojovali striebro. Od titulu ich delilo šesť desatín sekundy.

Absolútnou istotou už vyše dvadsať rokov je reprezentačný štvorkajak. Posádka lode sa prirodzene v priebehu rokov menila. No zakaždým sa v nej zíde partia, ktorá rok čo rok nosí zo šampionátov medaily.

Problémy prekonali

„Bol to pre nás náročný rok. Popasovali sme sa s viacerými problémami. Majstrovstvá sveta nám nevyšli podľa predstáv, ale napravili sme si chuť na majstrovstvách Európy. Naštartovalo nás to,“ hodnotil sezónu najstarší z posádky Denis Myšák.

„Bol to trochu ťažší rok. Pôvodne sme chceli mať trochu voľnejšiu sezónu. Mať menej stresujúcich tréningov, menej súťaží. Vyskúšať si nejaké novinky. Nakoniec to nevyšlo. Striebro z majstrovstiev Európy je taká čerešnička na torte,“ doplnil ho Adam Botek.

Bol by rád, ak by sa o rok poradie z oboch šampionátov vymenilo a striebro by vybojovali na MS.