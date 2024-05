Je to nešťastie a národné poníženie, písali v Kanade. Sovieti vtrhli na scénu vo veľkom štýle

BRATISLAVA. Po tretí raz po sebe budú na MS v hokeji chýbať ruskí hokejisti. Z veľmi pochopiteľných dôvodov.

V iných časoch by sa možno v rámci turnaja pripomínalo sedemdesiate výročie ich debutu na medzinárodnej scéne. Teda presnejšie debutu reprezentácie Sovietskeho zväzu.

V roku 1954 vybojoval ZSSR v Štokholme zlaté medaily a navždy zmenili obraz svetového hokeja.

Do ruskej histórie sa úspech zapísal podobne výrazne ako o zopár rokov neskôr let družice Sputnik do vesmíru. Rovnako aj v tomto prípade šlo o udalosť vyzdvihovanú propagandistickými mýtmi.