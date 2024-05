Pichol ma a rozčapil som sa ako žaba, hromžil Lašák. Slovenskú nádej zamkol rozhodca Looker

Hokejisti Česka sa na prelome 2. a 3. tisícročia viezli na zlatom koči (hetrik na MS 1999, 2000, 2001), ich slovenský súper síce smútil po prehre vo finále 2000 v Petrohrade, no vynahradil si to historickým triumfom v roku 2002 v Göteborgu i bronzom 2003 v Helsinkách.

„Spokojný by som bol s postupom do semifinále. Ak by to vyšlo na medailu, bol by som najšťastnejší človek na svete. Prvý zápas považujem za dôležitý. Víťazné vykročenie vždy povzbudí,“ naznačil ambície tréner František Hossa.

Hoci v poslednom prípravnom zápase podľahli Slováci doma Švajčiarsku 0:3, na prvý zápas proti Ukrajine vykorčuľovala podstatne údernejšia zostava – už aj so Zdenom Chárom, Pavlom Demitrom, Mariánmi Hossom a Gáboríkom.