Pokoril aj veľké mená. Andreas Žampa vyrovnal svoj najlepší výsledok kariéry

V talianskom stredisku zaútočil z tretej pozície po 1. kole a triumfoval so suverénnym náskokom 85 stotín sekundy pred Francúzom Leom Anguenotom, ktorý zaznamenal prvé pódiové umiestenie v kariére. Tretí skončil Alexander Steen Olsen z Nórska (+0,88).

Osobné maximum po šiestich rokoch

Slovák Andreas Žampa obsadil 18. miesto, čím vyrovnal svoj najlepší výsledok v kariére Svetového pohára. Na rovnakej priečke skončil v obrovskom slalome v Adelbodone v januári 2018.

Andreas Žampa štartoval v 1. kole s vysokým štartovým číslom 61 a dosiahol 26. najrýchlejší čas. Za Zubčičom zaostal o 2,25 s.

Jazdu v druhom kole začal dobre, od prvých bránok chytil správny rytmus. Mrzieť ho môže chyba v spodnej časti trate, keď stratil ideálnu stopu. Napokon si polepšil o osem miest a získal tak prvých 13 bodov v tejto sezóne.

Slovák si pripísal skalp niekoľkých elitných lyžiarov vrátane Lucasa Braathena, Alexisa Pinturaulta či Marca Schwarza.

"Hore som mal dobrý pocit. V strede mi to trocha ušlo, ale dole som stratil čas cez tú vlnu. Treba sa však tešiť. Bol to dobrý pocit, čo som mal pred pretekmi. Dal som si vianočný darček a dúfam, že to tak bude pokračovať aj v novom roku," uviedol Andreas Žampa pre JOJ Šport a vyjadril sa aj k podmienkam: "Chalani z prvej sedmičky chceli preteky zrušiť."