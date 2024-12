1.Filip Zubčić (CRO) 1:16,082.Alexander Steen Olsen (NOR) +0,053.Marco Odermatt (SUI) +0,194.Henrik Kristoffersen (NOR) +0,295.Timon Haugan (NOR) +0,446.Marco Schwarz (AUT) +0,697.Atle Lie McGrath (NOR) +0,728.Žan Kranjec (SLO) +0,809.Léo Anguenot (FRA) +0,8410.Loïc Meillard (SUI) +1,0111.River Radamus (USA) +1,1312.Stefan Brennsteiner (AUT) +1,2813.Luca De Aliprandini (ITA) +1,3414.Alexis Pinturault (FRA) +1,3915.Thomas Tumler (SUI) +1,4616.Diego Orecchioni (FRA) +1,5517.Fadri Janutin (SUI) +1,5818.Rasmus Windingstad (NOR) +1,6519.Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +1,6920.William Hansson (SWE) +1,7021.Anton Grammel (GER) +1,7921.Tormis Laine (EST) +1,7923.Gino Caviezel (SUI) +1,9124.Alex Vinatzer (ITA) +2,0425.Erik Read (CAN) +2,0526.Andreas Žampa (SVK) +2,2527.Thibaut Favrot (FRA) +2,3027.Patrick Feurstein (AUT) +2,3029.Luca Aerni (SUI) +2,5730.Mattias Rönngren (SWE) +2,58