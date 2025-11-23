Shiffrinová vedie aj po prvom kole v Gurgli. Súperky sú však omnoho bližšie

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Gurgl
Slalom žien - 1. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
54,22 s
2.
Lara Colturiová
Albánsko
+0,31 s
3.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+0,48 s
3.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
+0,48 s
GURGL. Američanka Mikaela Shiffrinová viedla po 1. kole slalomu Svetového pohára v rakúskom Gurgli.
Tridsaťročná lyžiarka mala pred druhou Larou Colturiovou, reprezentujúcou Albánsko, náskok 31 stotín sekundy.
Švajčiarky Camille Rastová a Wendy Holdenerová zaostali o 48 stotín, piata Nemka Lena Dürrová mala manko 75 stotín.
Ďalšie pretekárky už nabrali stratu vyše sekundy.
Fenomenálna Američanka je na najlepšej ceste obhájiť triumf z úvodného podujatia SP v tomto ročníku v slalome z fínskeho Levi a tiež zopakovať víťazstvo z Gurglu z minulej sezóny.
Druhé kolo bolo na programe od 13.30 h. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie, keďže Petra Vlhová začala s tréningom na snehu po dlhej rekonvalescencii len minulý mesiac.