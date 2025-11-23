Shiffrinová vedie aj po prvom kole v Gurgli. Súperky sú však omnoho bližšie

Mikaela Shiffrinová.
Fotogaléria (20)
Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR/AP)
Druhé kolo je na programe o 13:30 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Gurgl

Slalom žien - 1. kolo:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

54,22 s

2.

Lara Colturiová

Albánsko

+0,31 s

3.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+0,48 s

3.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

+0,48 s

GURGL. Američanka Mikaela Shiffrinová viedla po 1. kole slalomu Svetového pohára v rakúskom Gurgli.

Tridsaťročná lyžiarka mala pred druhou Larou Colturiovou, reprezentujúcou Albánsko, náskok 31 stotín sekundy.

Švajčiarky Camille Rastová a Wendy Holdenerová zaostali o 48 stotín, piata Nemka Lena Dürrová mala manko 75 stotín.

Ďalšie pretekárky už nabrali stratu vyše sekundy.

Fotogaléria zo slalomu žien v Gurgli
Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.
Lara Colturiová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.
Emma Aicherová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.
Katharina Liensbergerová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.
20 fotografií
Sara Hectorová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.Anna Swennová Larssonová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Melanie Meillardová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Katharina Liensbergerová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Camille Rastová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Zrinka Ljutičová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Anna Swennová Larssonová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Zrinka Ljutičová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Lena Dürrová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Wendy Holdenerová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Nina O Brienová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.

Fenomenálna Američanka je na najlepšej ceste obhájiť triumf z úvodného podujatia SP v tomto ročníku v slalome z fínskeho Levi a tiež zopakovať víťazstvo z Gurglu z minulej sezóny.

Druhé kolo bolo na programe od 13.30 h. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie, keďže Petra Vlhová začala s tréningom na snehu po dlhej rekonvalescencii len minulý mesiac.

