Príprava na ZOH? Slovenský lyžiar po prvý raz pôjde najťažší super-G v sezóne

V Bormiu sa v superobrovskom slalome bude snažiť vylepšiť 53. miesto z Val Gardeny, kde sa po šiestich rokoch vrátil do elitného seriálu.

"Očakávam náročné preteky, ľadové podmienky a väčšie rozostupy. Ambície mám stále rovnaké, chcem sa dostať do top 30. Natrénované mám, ale potrebujem to zúročiť a ísť jazdu bez chyby," doplnil.

Okrem toho priznal, že preteky v Bormiu berie ako generálku na ZOH 2026, na ktorú sa chce kvalifikovať. Olympiádu hostí Miláno a Cortina d'Ampezzo, no mužské súťaže v zjazdovom lyžovaní budú v Bormiu.

"Sú to pre mňa dôležité preteky. Ak by som mal možnosť reprezentovať Slovensko na olympiáde, tak chcem byť maximálne pripravený a to znamená aj využiť možnosť, aby som tamojšiu zjazdovku spoznal," povedal Prieložný.

Slovenský lyžiar sa predstavil vo Val Gardene ako tretí od konca (63.) a neskoro pôjde aj v Bormiu. Má totiž štartové číslo 60 a po ňom sa pustí dole Stelviom už len nórsky reprezentant Rasmus Windingstad.