Strachová chváli Vlhovú: Je už o krok pred Shiffrinovou, s Magonim nemala pohodu

BRATISLAVA. Zatiaľ čo Petra Vlhová počas víkendu vo fínskom Levi zopakovala svoje dva slalomové triumfy spred roka, ďalšia pôvodom Liptáčka, ale s českou vlajkou za menom, Martina Dubovská sa šiestym miestom zaradila do absolútnej špičky.

Štatistici si povšimli, že je to najlepšie umiestnenie českej pretekárky v slalome od marca 2017, keď Šárka Strachová skončila v americkom Squaw Valley druhá a krátko na to ukončila kariéru.

"Veľmi som to s ňou prežívala. Azda aj preto, že viem, aké to je stáť na štarte pretekov. Koľkokrát som si vravela, že o nič nejde, ale nie je to také jednoduché.