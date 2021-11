Dubovská: Mama bola mojou oporou. Chýba mi jej radosť

V americkom stredisku ste sa ani raz nedostali do druhého kola. Bude vám to po posledných výsledkoch stačiť alebo máte väčšie ambície?

Vždy som mala v Killingtone nejaké ťažkosti. Často som mala vysoké štartové číslo a príliš sa mi tam nedarilo. Dúfam, že tentoraz to bude lepšie. Do Killingtonu idem bez očakávania a budem rada za každé body. Ale keď už viem lyžovať, mala by som to zvládnuť na každom kopci. Tak snáď to potvrdím.

Vlani ste si po pretekoch v Levi na letisku s trénerom Andrejom Prevuzňákom ako jediná pretekárka nakladala batožinu. Ako to vyzerá tento rok?

Tento rok som ako princezná. Ľudia z tímu išli hneď po pretekoch autovlakom do Helsínk a zobrali všetky lyže i materiál. Momentálne som na letisku a mám pri sebe len tašku, ruksak a lyžiarky. Konečne som si po pretekoch mohla oddýchnuť, zregenerovať a spravil tieto veci za mňa niekto iný, za čo som veľmi vďačná.