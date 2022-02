Koľko získa Vlhová medailí? Nech je aj jedna, ale zlatá, tvrdí Klimčík

Cenný kov spod piatich kruhov je posledný dielik, ktorý chýba do jej kariérnej skladačky.

Rastislav Mažgút (bývalý Vlhovej tréner)

Výhoda je, že to nie je klasická zjazdovka, ktorú rýchlostné špecialistky majú najazdenú. Všetky dievčatá majú rovnaký štart a výhodou Petry je, že sa dokáže rýchlo vysporiadať s novými podmienkami.

Celkovo je dobré, že sú najskôr na programe točivé disciplíny, kde Peťa bude plná síl. V slalome je medaila najbližšie, keďže je držiteľkou malého glóbusu. Zo siedmich pretekov vyhrať päť a dva razy byť druhá je úchvatné. Keď sme to v minulosti videli u Mikaely Shiffrinovej, vraveli si, keby sa to podarilo aj Petre. A zrazu je to tu.

2. V slalome získala malý glóbus, ale hlavným cieľom v sezóne je olympijská medaila. Peťa vie, že v slalome lyžuje výborne.