Těžko říci, koho favorizovat dnes. Henrik Kristoffersen je ve velmi dobré formě a zajíždí letos výborné výsledky, v Kitzbühelu navíc už dvakrát v letech 2016 a 2018 vyhrál. Clément Noël má také na co v Rakousku navazovat, protože i on ví, jaké to je zvítězit na sjezdovce Ganslernhang, což se mu povedlo roku 2019. Jeho letošní výkony jsou však jako na houpačce a je otázkou, jestli dnes dokáže na pět let starý triumf navázat. Zapomínat nesmíme ani na Švýcary – Loïc Meillard letos předvádí konstantní formu, Daniel Yule už zase dvakrát na Hahnenkammu vládnul. Velice dobře se zatím letos jeví i mladí Norové Haugan s McGrathem, kteří i dnes budou útočit vysoko.

Minulý rok v Kitzbühelu vyhrál německý reprezentant Linus Strasser, který bude na startu i letos. Tato sezona mu ale zatím nevychází podle představ a bylo by velkým překvapením, kdyby Strasser dokázal triumf na Ganslernhangu obhájit.