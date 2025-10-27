Zrazili sme soba, hlásil Braathen pred štartom v Söldene. Po nehode vypadol už v prvom kole

BRATISLAVA. Lucas Pinheiro Braathen, bývalý nórsky reprezentant a nová tvár brazílskeho lyžovania, zažil krátko pred štartom sezóny Svetového pohára v Söldene nepríjemný incident.
Auto, v ktorom cestoval so svojím fyzioterapeutom, sa zrazilo s jeleňom.
Soba si zmýlil s jeleňom
„Narazili sme do soba,“ povedal Braathen pre rakúsku televíziu ORF krátko pred pretekmi.
Výrok vyvolal zmätok – v Alpách totiž soby voľne nežijú. O niečo neskôr jeho otec Björn vysvetlil, že išlo o jeleňa.
„Fyzioterapeut šoféroval, Lucas sedel vedľa neho. Nasledovali dopravu hore údolím, keď sa zrazu objavil jeleň a potom ďalší. Ľavá strana auta ich zľahka zasiahla,“ uviedol Björn Braathen pre nórsku televíziu TV 2.
„Zastavili, ale zvieratá medzitým ušli. Incident nahlásili polícii a dúfajú, že jeleň je v poriadku.“
Nevydarená jazda
Udalosť sa odohrala len niekoľko hodín pred jeho prvým štartom v novej sezóne Svetového pohára. Braathen sa do Söldenu vracal po roku, keď tam vlani absolvoval svoj debut pod brazílskou vlajkou.
Dvadsaťpäťročnému lyžiarovi však začiatok sezóny nevyšiel podľa predstáv – vypadol už v prvom kole, keď sa po chybe na vnútornej lyži nezmestil do jednej z brán.
„Nie je to dobrý pocit, keď zrazíte zviera,“ priznal jeho otec. Braathen sám po pretekoch odmietol hľadať výhovorky.
„Je to ťažké. Premrhal som to vlastnou chybou. Dnes som nebol dosť precízny v najdôležitejšej časti trate – zle som si vypočítal, ako to mám spraviť,“ povedal Braathen pre TV 2.
Špeciálne miesto
Pre Braathena má rakúske stredisko symbolický význam.
Práve v Söldene v roku 2020 dosiahol svoje prvé víťazstvo vo Svetovom pohári a v roku 2023 tam oznámil svoj šokujúci koniec kariéry po sporoch s nórskym zväzom.
O rok neskôr, už ako Brazílčan, sa vrátil – s číslom 41 a s odhodlaním začať odznova. Podaril sa mu veľký návrat, keď sa takmer prepracoval na pódium a obsadil štvrté miesto.
Rakúske stredisko mu prirástlo k srdcu a odvtedy ho nazýva svojím domovom.