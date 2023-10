V úvodných pretekoch Svetového pohára zažijú debut sestry: Iba ďalšia vec, ktorú spolu robíme

SÖLDEN. Po 24 rokoch v seriáli Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní absolvujú debut v rovnakých pretekoch sestry.

V decembri 1999 to boli Argentínčanky Maria Belen and Macarena Simariové Birknerové, v sobotu v obrovskom slalome v rakúskom Söldene to budú Američanky Mary a Elisabeth Bocockové.

"To, že tento míľnik dosiahneme na rovnakých pretekoch, je niečo, čo sa tak skoro nezopakuje," reagovala 18-ročná Elisabeth Bococková, jej o dva roky staršia sestra Mary doplnila: "Iba ďalšia vec, ktorú spolu robíme."