Hurtová si verila, že to vytiahne maximálne do najlepšej desiatky. Pódium ju šokovalo

Je to však aj bronzová medailistka v slalome spred troch rokov z juniorských majstrovstiev sveta z bulharského Banska.

"Tak toto som naozaj nečakala. Samozrejme, o to som šťastnejšia. Trénujem s Paulou Moltzanovou a mám pocit, že sa k nej približujem. Stále však nechápem, ako som ju mohla predstihnúť v pretekoch. Bolo to celé úžasné a už ani neviem, čo mám viac k tomu povedať" uviedla AJ Hurtová na webe Americkej lyžiarskej reprezentácie.

"Možno si všetci ostatní želali, aby to viac primrzlo, ale mne tieto podmienky vyhovovali. Mám rada lyžovanie na takomto snehu," skonštatovala Hurtová.

Američanka v druhom kole predstihla až 13 súperiek a zotrvala na prvom mieste až do prejazdu najlepších dvoch pretekárok po prvom kole Dürrovej a Vlhovej, ktoré ju nakoniec preskočili v súčte oboch jázd. Aj tak si pocit líderky priebežného poradia poriadne užívala.

"Najprv som si myslela, že to vytiahnem do prvej desiatky. Keď som už bola ôsma, uvedomila som si, že je to môj osobný rekord vo Svetovom pohári.

Spomenula som si na to, že dosiaľ som bola v obrovskom slalome najlepšia deviata a že som už asi kvalitnejšia slalomárka ako obrakárka. Pre mňa to znie až nereálne," dodala Hurtová.