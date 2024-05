Senzácia dokonaná, Slovensko je v semifinále. Chlapci šialene verili, vyhlásil tréner

Vo štvrťfinále vyradili Česko, druhý postupujúci tím zo skupiny B, po dramatickom zápase výsledkom 3:2.

Rozdiel v hlavách Hrdinom štvrťfinálového zápasu bol dvojgólový strelec Ondrej Maruna. Presadil sa v 35. minúte, keď strelil gól na 2:1, a v čase 42:38, keď zvýšil na 3:1 víťazným gólom. "Je to neskutočné. Ďakujem všetkým chalanom za odvedenú robotu, dnes sme to výborne ubojovali," vyjadril sa so širokým úsmevom na tvári pre JOJ Šport. Slovenský tím hral v posledných dvoch dueloch ako vymenený. Nórom nastrieľal 11 gólov a vo štvrťfinále vyradil favorizovaného rivala. Rozdiel je v psychike. "V nastavení, ako ideme do zápasu," vysvetlil Maruna. "Od duelu s Nórskom sme v hlave omnoho lepšie nastavení." Je nečakaným hrdinom. Jeho góly prišli v správny čas a teraz vďaka nemu môžu prebehnúť, ako to sám nazval, "divoké" oslavy.

Ondrej Maruna. (Autor: Jakub Homoľa)

Nezabudol však spomenúť známe klišé. Do polnoci. Potom sa musia nastaviť na boj o medaily. "Musíme poriadne osláviť, dobre zregenerovať a od zajtra sa pripravovať na nového súpera a ísť do toho ako dnes, lebo dnes sme to zvládli výborne."

Hrali jeden za druhého Slovenský postup nebol dielom náhody. Ako nižšie nasadený tím prestrieľali súpera pomerom 31:29 a v útoku predviedli výborné výkony Tomík, Pitka, Šatan a ďalší. V defenzíve to bolo o plnení detailov a najmä obetavosti. Slováci zablokovali veľké množstvo striel, k čomu prispel aj Adam Beluško, tretí najvyťažovanejší hráč tímu. "Sme veľmi radi, že sa nám to podarilo. Hrali sme ako tím a sme veľmi šťastní, že budeme hrať o medaily," povedal po stretnutí. "Pomáhali sme jeden druhému, brankár i defenzíva predviedli výborný výkon. Predviedli sa strelci, ktorí dali gól. Všetko sa zišlo dokopy." Beluško vyzdvihol prácu realizačného tímu. Dal mančaft psychicky dokopy po troch prehrách zo začiatku turnaja. "Máme výborných trénerov, ktorí dbajú na detaily. Prízvukujú nám, čo máme robiť a keď to dodržiavame, sme úspešní."

Na záver vyhlásil, že sa s postupom neuspokoja. Dnes presvedčili sami seba o tom, že dokážu vyhrávať aj tieto extrémne ťažké zápasy. "Bola to eufória. Proti Čechom sme dlho nevedeli vyhrať. Ukázali sme sami sebe, že vieme hrať s každým, nie iba s Nórmi. Myslím si, že ešte nie sme na konci. Toto je iba ďalší krok k nášmu cieľu. Treba sa potešiť, ale len do polnoci a potom začína príprava na semifinále," uzavrel. Verili, keď ich odpisovali Martin Dendis hovoril o úžasnom príbehu mladíkov. Vedel, že jeho tím bol podceňovaný a outsider. "Chalani ukázali, že keď niekto niečomu šialene verí, tak aj outsideri môžu spraviť výsledok a poraziť druhý tím výkonnosťou. Keď ich všetci odpisovali a nikto im neveril, práve vtedy boli najlepší, ukázali charakter a dnes porazili veľmi silný tím," pochválil svojich zverencov po senzačnom postupe.

Mužstvu veril, pretože videl, s akým nasadením prišli mladíci do Fínska reprezentovať svoju krajinu. "Od prvého zápasu k tomu pristúpili maximálne profesionálne a robia všetko preto, aby reprezentovali Slovensko na úrovni. Aj keď sa na začiatku ešte nedostavili výsledky, tím ukázal charakter a ako pokračoval turnaj, stupňovala sa výkonnosť, ochota aj sebavedomie tímu. Právom sa dnes chalani môžu tešiť z víťazstva," dodal. "Stále sme mali stabilitu vo výkonoch a verili sme. Aj keď nás veľa ľudí odpisovalo, hovorili nám, že to pre nás nebude dobrý turnaj, chalanov to ešte viac zomklo a dnes ukázali svoje kvality," doplnil. VIDEO: Zostrih štvrťfinále Česko - Slovensko na MS do 18 rokov 2024

Rozhodli šťastné góly Na Slovákoch bolo od úvodu štvrťfinále vidno snahu začať zápas v podobnom duchu ako proti Nórsku. Aktivitou si faul vypýtal Tobias Pitka a v druhej minúte vybojoval presilovku. Tú využili už po niekoľkých sekundách. Tobias Tomík strieľal švihom od modrej čiary, využil veľa tiel pred českým brankárom a otvoril skóre. Prešlo len 5 minút, keď si po prvý raz mohli v početnej výhode zahrať aj Česi. Zbytočne sa nechal vylúčiť Adam Beluško, keď vyhodil puk z obranného pásma za mantinel. Pramenil z toho vyrovnávajúci gól. Česi do siete dotlačili skackajúci puk pred brankárom Lenďákom, strelcom bol Titlbach. Ubehla len minúta a Slováci sa museli opäť brániť v oslabení. Svrček podrazil súpera v strednom pásme. Túto početnú nevýhodu ale ubránili. Česko bolo v prvom dejstve dominantnejším mužstvom. Favoriti strávili viac času v útočnom pásme, častejšie držali puk a mali aj streleckú prevahu. Nevyužili ju však na gól a v 19. minúte dali šancu Slovákom. Radim Mrtka nešetrne trafil kolenom Tobiasa Tomíka, ktorý sa ťažko dvíhal z ľadu. Rozhodcovia vylúčili Mrtku do konca zápasu a Čechov čakalo päťminútové oslabenie.

To predelila prestávka. Možno aj to pomohlo hráčom v červenom ubrániť dlhú početnú nevýhodu, po ktorej bol stav naďalej 1:1 napriek niekoľkým šanciam Slovenska. Česi sa do súvislejšieho tlaku dostali až po polovici tretiny. Pomohla im presilovka po faule Ondreja Marunu, ktorú nevyužili. Vylúčený hráč svoju chybu odčinil v 35. minúte. Slovákom prinavrátil vedenie po výbornom forčekingu a spolupráci s Miroslavom Šatanom aj s dávkou šťastia. Bolo to však vo fáze, keď mal navrch súper. Česi ani po góle nespomalili, práve naopak, zverencov Martina Dendisa opäť poriadne zatlačili. Do druhej sirény už gól nepadol, a to ani napriek ohromnej šance Slovenska, ktorú nevyužil Straka. Slovákov držal sebaistý brankár Lenďák. Česi boli v úvodnej minúte tretej dvadsaťminútovky centimetre od gólu. Strela z ľavého krídla prepadla Lenďákovi a spoza jeho chrbta puk odpratal Beluško. Známe hokejové klišé hovorí nedáš-dostaneš. Na vrub brankára Milotu ide tretí slovenský gól, ktorý strelil v 43. minúte Maruna, opäť s dávkou šťastia, keď našiel štrbinku medzi brankárovou korčuľou a žŕdkou.

Slováci potom zvolili taktiku pozornej obrany a brejkov. V 46. minúte mal obrovskú šancu Tomáš Pobežal, ale zoči-voči brankárovi v nájazde zlyhal. Česi to potrestali v 52. minúte. Na 2:3 znížil Fibigr, Lenďáka prekonal nechytateľným projektilom odrazom od bližšej žŕdky. Slovenskí hokejisti dostali v 56. minúte príležitosť na návrat do dvojgólového vedenia. Zahrali si presilovú hru, v ktorej spálil stopercentnú tutovku pred prázdnou bránkou Tomík. Česi v závere ešte tlačili v hre bez brankára. Ostali im však len oči pre plač. Jeden z čiernych koňov turnaja vypadol vo štvrťfinále. Táto generácia Slovákov vyhrala nad českými rovesníkmi po prvý raz, nechala si to na tú najdôležitejšiu chvíľu. Klobúk dole, znie z Česka Českí hokejisti zažívajú sklamanie. Pred turnajom sa nebáli vyhlásiť, že je ich cieľom medaila. Napokon si po ňu nedokráčajú. Hokejový expert ČT Sport Milan Antoš sa pred víťazmi skláňa. "Ohromná radosť slovenského tímu, ktorý zvládol posledný zápas v skupine aj v štvrťfinále. Slováci nás dokázali ubrániť. Maruna dal dva góly. Je to veľká škoda, pretože bol to jeden nahodený puk od mantinelu. Milotovi puk prekĺzol a bol z toho gól," okomentoval zápas.