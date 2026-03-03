Slováci dosiahli na MS fantastický úspech. Predčili ich len domáci Taliani

Slovenskí reprezentanti v zimnom triatlone Zuzana Michaličková a Mário Košút získali počas víkendu na MS v talianskej Padole striebornú medailu v mixe. Za víťaznými Talianmi zaostali o 28 sekúnd.
Michaličková skončila v súťaži jednotlivkýň tesne pod stupňami víťazov na 4. priečke. V rovnakej súťaži sa do prvej desiatky dostali aj ďalšie dve Slovenky, Kristína Lapinová na 9. miesto a Lýdia Záčiková na 10. priečku.
V súťaži mužov si zo Slovákov najlepšie počínal Košút, keď prišiel do cieľa na 15. pozícii, Daniel Kravianský skončil 21.