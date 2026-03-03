    Slováci dosiahli na MS fantastický úspech. Predčili ich len domáci Taliani

    Slovenskí reprezentanti Zuzana Michaličková a Mário Košút
    Slovenskí reprezentanti Zuzana Michaličková a Mário Košút (Autor: Slovenský triatlon)
    TASR|3. mar 2026 o 10:37
    ShareTweet1

    Michaličková skončila v súťaži jednotlivkýň tesne pod stupňami víťazov na 4. priečke.

    Slovenskí reprezentanti v zimnom triatlone Zuzana Michaličková a Mário Košút získali počas víkendu na MS v talianskej Padole striebornú medailu v mixe. Za víťaznými Talianmi zaostali o 28 sekúnd.

    Michaličková skončila v súťaži jednotlivkýň tesne pod stupňami víťazov na 4. priečke. V rovnakej súťaži sa do prvej desiatky dostali aj ďalšie dve Slovenky, Kristína Lapinová na 9. miesto a Lýdia Záčiková na 10. priečku.

    V súťaži mužov si zo Slovákov najlepšie počínal Košút, keď prišiel do cieľa na 15. pozícii, Daniel Kravianský skončil 21.

    Ďalšie športy

    Slovenskí reprezentanti Zuzana Michaličková a Mário Košút
    Slovenskí reprezentanti Zuzana Michaličková a Mário Košút
    Slováci dosiahli na MS fantastický úspech. Predčili ich len domáci Taliani
    dnes 10:37|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Slováci dosiahli na MS fantastický úspech. Predčili ich len domáci Taliani