V Šamoríne sa darilo ukrajinským zápasníčkam, získali dve zlaté medaily

ŠAMORÍN. Ukrajinské zápasenie sa v piatok na majstrovstvách Európy v Šamoríne tešilo zo zisku dvoch zlatých medailí v súťažiach žien voľným štýlom.

Majstrovský titul získali Iryna Bondarová v kategórii do 62 kg a Alla Belinská vo váhe do 72 kg.

Na najvyšší stupienok vystúpili aj Grékyňa Maria Prevolarakisová (do 53 kg), Ruska Oľga Chorošavcevová (do 57 kg) a Francúzka Grace Bullenová (do 65 kg).