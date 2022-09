O svojej budúcnosti ešte nerozhodol. Chára však pútal pozornosť pred štadiónom v Bostone

Redaktor Matt Porter z The Boston Globe však špekulácie vyvrátil. "Zdeno Chára sa dnes zastavil vo Warrior Ice Arane, ale vraj sa len videl so starými priateľmi. Na žiadnej dohode s Bruins nepracuje," napísal na Twitteri.

"Ak je Chára ochotný opäť sa s rodinou sťahovať a jeho hlavným cieľom je pokračovať v NHL, verte, že tímy budú stáť v rade, aby ho podpísali," dodal expert.

Chára odišiel z Bostonu pred sezónou 2020/2021 do Washingtonu Capitals. Vlani sa po rokoch vrátil do New Yorku Islanders. V klube s ním však už do novej sezóny nepočítajú.