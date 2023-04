Je svetovou jednotkou, má zlatý hetrik. Nedávne prehry mi dali veľa, vraví Salkazanov

Teraz som celý zápas kontroloval, súper bol trochu nervózny. Bol to nás štvrtý vzájomný súboj a štvrtýkrát som ho porazil. Bol pod tlakom.

Ten som síce cítil na sebe aj ja, ale zvládol som to. Dal som sa dokopy psychicky a šiel som do toho so svojim štýlom zápasenia. To na súpera platilo.

VIDEO: Zostrih súboja Tajmuraza Salkazanova o zlatú medailu na ME