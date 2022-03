Vládne Európe, trénera dostal do extázy. Bolo to ako v Anglicku na futbale

„Je to ako keď v anglickom futbale mužstvo v nadstavenom čase zvráti výsledok. Dokážu to len veľkí zápasníci,“ tvrdí Cap.

„Je to výborný pocit. Byť dvojnásobný majster Európy znie oveľa lepšie ako ním byť raz,“ skonštatoval Salkazanov pre Sportnet .

Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Tajmuraz Salkazanov dokázal na európskom šampionáte triumfovať vlani vo Varšave i teraz v Budapešti. V oboch prípadoch ovládol kategóriu do 74 kg.

Sedem sekúnd pred koncom dokázal Slovák vyrovnať, ale v prospech Chamiza hovoril štvorbodový chmat. V poslednej sekunde Salkazanov dokázal svojho súpera vytlačiť mimo kruh, sklamaný Talian skúsil challenge, neuspel a prehral 5:7.

„Na začiatku som spravil chybu. Zdalo sa mi, že si súper vyšliapol zo žinenky. Myslel som si, že získam bod, zastavil som sa, on ma otočil a dali mu štyri body. Za môj nesprávny challenge dostal aj piaty. Nič to však neznamenalo. Vravel som si, že je to finále a neprestanem zápasiť,“ opisuje Salkazanov.