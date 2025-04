Musím si počkať a vydržím. Salkazanov si dáva nové ciele, chce získať veľké zlato

Salkazanov chcel na domácej pôde získať piate zlato v sérii z ME, no zároveň si uvedomuje, že kontinentálny šampionát je pre zápasníkov až na treťom mieste za olympiádou a MS.

Primárne by v tejto sezóne chcel získať zlato zo svetového šampionátu, z ktorého má zatiaľ v zbierke dve striebra a jeden bronz.

„Zlato z MS i olympiády v mojej zbierke chýba a som veľmi nespokojný, že ho nemám. Najmä ak si spočítam, koľko zlatých medailistov som už dokázal zdolať, lebo to je aj desať. Musím si počkať a vydržím. Začal som ďalší olympijský cyklus a myslím na to, že by som potiahol ešte aj ten nasledujúci,“ prezradil už päťnásobný medailista z ME.

Salkazanova pred duelom o bronz motivovali aj úspešné vystúpenia tímových kolegov.

„Chalani ma veľmi potešili. Achšarov zápas som sledoval aj naživo. Radil som, kričal a povzbudzoval, a tak ma potom tréneri poslali preč, aby som sa sústredil na seba, lebo toto všetko berie veľa energie. Chalanom gratulujem i celému Slovensku za tieto úspechy na domácom pódiu.“